التسوية في بلدة مسكنة بريف حلب

الخميس / 3 / 02 / 2022
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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
السفير خضور: سورية بذلت جهوداً كبيرة للتصدي لمحاولات الاتجار بالمخدرات ومهربيها ومصنعيها
2022-02-03
مباحثات سورية عراقية في مجال المياه وتحديات الواقع المائي
2022-02-03
الرئيس بوتين يقلد وسام الصداقة لطبيب سوري
2022-02-02
التربية تبحث تعزيز التعاون مع جامعة ماكوب الروسية
2022-02-02
مباحثات سورية إيرانية لتعزيز التعاون في المجال الصحي
2022-02-01
انتخاب 3 من الناشرين السوريين في اتحاد الناشرين العرب
2022-02-01
الخارجية الهندية: العلاقات مع سورية مبنية على أسس ثابتة
2022-01-31
محليات
إغلاق مستودعين في سوق باب سريجة بدمشق لاحتوائهما مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك البشري
2022-02-03
المهندس عرنوس يبحث مع وزير الموارد المائية العراقي آليات التعاون في مجالات المياه
2022-02-03
مباحثات سورية عراقية في مجال المياه وتحديات الواقع المائي
2022-02-03
مراكز التنمية ووحدات الصناعات الريفية.. خدمات متنوعة لتطوير الريف السوري
2022-02-03
تأهيل 4 حدائق متضررة من الإرهاب بمدينة درعا
2022-02-03
الحرارة أعلى من معدلاتها وهطولات ثلجية متوقعة على ارتفاع 1500 متر
2022-02-03
إنتاج أكثر من 4 ملايين غرسة حراجية العام الماضي
2022-02-03
رياضة
فيروزة يلتقي جرمانا في إياب دوري كرة القدم للسيدات
2022-02-03
قريباً.. انطلاق المرحلة الأولى من بطولة الدوري السوري الممتاز للكاراتيه
2022-02-03
تشرين يلتقي الجيش وعفرين بمواجهة الوثبة في الدوري الممتاز لكرة القدم
2022-02-03
السنغال تتأهل لنهائي كأس أمم أفريقيا
2022-02-02
اتفاقية لتطوير مواهب كرة القدم بين نادي المجد ومشروع KHR الأكاديمي
2022-02-02
فوز العربي على الكسوة وجرمانا على المجد في دوري الدرجة الأولى
2022-02-02
أوباميانغ في صفوف برشلونة حتى 2025
2022-02-02
اقتصاد
تراجع أسعار النفط
2022-02-03
الفاو: الزيوت النباتية قادت ارتفاع أسعار الغذاء في شهر كانون الثاني الماضي
2022-02-03
تراجع الأسهم الأوروبية
2022-02-03
إجازة استثمار جديدة لمشروع توليد بالطاقة الكهروضوئية
2022-02-03
انتهاء عمليات بيع بذار القمح في درعا
2022-02-03
منطقة اليورو تسجل تضخماً قياسياً جديداً
2022-02-02
الخزانة الأمريكية: الدين العام يسجل مستوى قياسياً جديداً
2022-02-02
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الشريط الأخباري
السفير خضور: سورية بذلت جهوداً كبيرة للتصدي لمحاولات الاتجار بالمخدرات ومهربيها ومصنعيها
المهندس عرنوس يبحث مع وزير الموارد المائية العراقي آليات التعاون في مجالات المياه
الاحتلال التركي ومرتزقته يعتدون على قريتي الدردارة وباب الخير بريف الحسكة
قوات الاحتلال الأمريكي تقتل 13 شخصاً بينهم أطفال في بلدة أطمة شمال إدلب
بعد تسوية أوضاع المشمولين.. انتهاء عملية التسوية في منطقة الكسوة- فيديو
الحرارة أعلى من معدلاتها وهطولات ثلجية متوقعة على ارتفاع 1500 متر
قوات الاحتلال تعتقل 7 فلسطينيين بالضفة الغربية
مجلس الوزراء: أسر الشهداء والجرحى الحاصلين على سجل تجاري لإقامة مشروع إنتاجي صغير غير مستبعدين من الدعم
استشهاد 10 مدنيين في قصف متبادل بين الاحتلال التركي ومرتزقته وميليشيا (قسد) في الباب
التسوية في بلدة مسكنة بريف حلب
2022-02-03
تصوير: جورج أورفليان
التسوية في بلدة مسكنة
2022-02-03
maysa2022
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إغلاق مستودعين في سوق باب سريجة بدمشق لاحتوائهما مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك البشري
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السفير خضور: سورية بذلت جهوداً كبيرة للتصدي لمحاولات الاتجار بالمخدرات ومهربيها ومصنعيها
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