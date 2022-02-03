روسيا ترد على إجراءاتٍ ألمانية

موسكو- سانا

أعلنت وزارة الخارجية الروسية اليوم إغلاق مكتب مراسلي (دويتشه فيله) في روسيا وإلغاء اعتماد جميع الموظفين الروس العاملين فيه وذلك رداً على إيقاف بث قناة RT بالألمانية.

وجاء في بيان للوزارة حول هذا الشأن “في إطار إجراءات الرد التي تم الإعلان عنها أمس رداً على الإجراءات غير الودية التي اتخذتها ألمانيا لحظر البث الفضائي وغيره من البث للقناة التلفزيونية RTبالألمانية يعتزم الجانب الروسي تنفيذ المرحلة الأولى من إجراءات الرد وهي إغلاق مكتب مراسلي شبكة الإذاعة والتلفزيون الألمانية (دويتشه فيله) في روسيا وإلغاء اعتماد جميع موظفيه”.

وأعلنت الهيئة الناظمة لوسائل الاعلام في ألمانيا (زاك) أمس أنها حظرت على أراضيها بث محطة روسيا اليوم التلفزيونية الروسية الذي بدأ في السادس عشر من كانون الأول الماضي بدعوى عدم التقدم بأي طلب للحصول على الترخيص الضروري بموجب قانون وسائل الإعلام.