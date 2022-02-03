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تزويد مشفى ممدوح أباظة بالقنيطرة بجهاز طبقي محوري

2022-02-03

القنيطرة-سانا

زودت وزارة الصحة الهيئة العامة لمشفى الشهيد ممدوح أباظة في القنيطرة بجهاز حديث للتصوير الطبقي المحوري وذلك بهدف تقديم أفضل الخدمات الصحية للمراجعين.

وأوضح الدكتور حسن عرسان مدير الهيئة العامة للمشفى في تصريح لمراسل سانا أنه تم وضع الجهاز بالخدمة بعد الانتهاء من المرحلة التجريبية وتدريب الكادر الفني المختص على العمل لافتاً إلى أن الجهاز متعدد الشرائح وثلاثي الأبعاد.

وأكد عرسان أن الجهاز يسهم بتقديم الخدمة الطبية للمراجعين من القنيطرة وريف درعا الشمالي والريف الغربي لدمشق ما يسهم بتوفير الوقت والمال على المرضى.

غسان علي

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