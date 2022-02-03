التاسع من الشهر الحالي انطلاق المرحلة الأولى من بطولة الدوري السوري الممتاز للكاراتيه

دمشق-سانا

يقيم اتحاد الكاراتيه بطولة الدوري السوري الممتاز للفئات العمرية تحت (14 و16 و18 وفوق 18) سنة للذكور والإناث في منافسات الكاتا الفردي والقتال الفردي في التاسع من الشهر الحالي وتستمر حتى الثالث عشر منه في صالة الجلاء الرياضية بدمشق.

رئيس اتحاد اللعبة جهاد محمود ميا أوضح في تصريح لسانا أن بطولة الدوري السوري الممتاز تقام بناء على استراتيجية الاتحاد وضمن خطة النشاط السنوية للعام الحالي وذلك وفق ثلاث مراحل في محافظات دمشق وحلب واللاذقية لافتاً إلى أن هذ البطولة هي النشاط الداخلي الأول للاتحاد وستكون فرصة لكل اللاعبين واللاعبات من كل الأندية والهيئات والمراكز التدريبية والبيوتات الرياضية لتطوير وتحسين مهاراتهم من خلال الاحتكاك فيما بينهم.

وأشار ميا إلى أنه سيكون بمقدور المشاركين الحصول على نقاط تصنيفية خاصة بالبطولة ضمن برنامج النقاط الذي تم اعتماده من قبل الاتحاد لتصنيف اللاعبين لتتم دعوتهم لبطولة النخبة نهاية هذا العام.

يشار إلى أن اتحاد اللعبة سيقيم دورة تحكيم مركزية على هامش البطولة بمبنى الاتحاد الرياضي العام بهدف وضع الحكام بآخر مستجدات التحكيم المعتمدة دولياً.

هناء صقور

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