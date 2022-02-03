بيلاروس تستدعي سفير أوكرانيا

مينسك-سانا

استدعت وزارة خارجية بيلاروس سفير أوكرانيا لديها احتجاجا على اختراق طائرة أوكرانية بدون طيار للأراضي البيلاروسية آواخر الشهر الماضي.

ونقلت وكالة نوفوستي الروسية عن الوزارة قولها في بيان ” تم استدعاء السفير الأوكراني لدى جمهورية بيلاروس إيغور كيزيم إلى وزارة الخارجية اليوم احتجاجاً على اختراق الطائرة المسيرة الأوكرانية لأجواء بيلاروس”.

ولفت البيان إلى أن “الطائرة بدون طيار الأوكرانية المذكورة عبرت في 24 الشهر الماضي بشكل غير قانوني حدود دولة بيلاروس وتم اكتشافها في المجال الجوي لبلدنا ثم أجبرها متخصصون في القوات المسلحة على الهبوط”.

وأفاد البيان بأنه بناء على تحليل بيانات المعدات الموجودة في الطائرة تم التأكد من إطلاقها من أراضي أوكرانيا من أجل القيام بأنشطة استطلاعية غير قانونية فوق أرض التدريب العسكري في بريستسكي.

وتقوم سلطات كييف بتنفيذ عملية أمنية بالقرب من الحدود البيلاروسية بزعم أنها تتعلق بأزمة الهجرة على الحدود البيلاروسية البولندية.

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