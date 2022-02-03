مبادرة لتربية الحسكة للتعريف بأهمية منهاج الفئة (ب)

الحسكة-سانا

أطلقت مديرية تربية الحسكة مبادرة تعليمية في مدينة القامشلي ضمن حملة (قوتي في تعليمي) لتشجيع الأهالي على تسجيل أبنائهم في المدارس المخصصة لمنهاج الفئة (ب).

وتضمنت المبادرة تنفيذ جولات على الجهات الرسمية والدوائر الحكومية وتوزيع بروشورات تحفيزية.

وفي تصريح لمراسلة سانا بين رئيس المجمع التربوي في مدينة القامشلي حسن الحسين أن الكوادر التدريسية والإدارية في المجمع تشارك في المبادرة لتحقيق الغاية الاساسية منها وتعميم الفائدة وتعريف الأهالي بأهمية الالتحاق بالمدارس التي حددتها مديرية التربية للتعليم وفق المنهاج (ب).

وأشار الحسين إلى أن المبادرة انطلقت اليوم من مخبز البعث في مدينة القامشلي في محاولة للوصول إلى الأهالي ومن المقرر أن تتم زيارة الدوائر الرسمية والفعاليات الشعبية للقاء الأهالي والتعريف بمنهاج الفئة (ب) والمدارس التي تم اعتمادها في المدينة للتدريس وفق المنهاج المحدد.

وكانت مديرية تربية الحسكة حددت 8 مدارس في مدينتي الحسكة والقامشلي للتعليم وفق منهاج الفئة (ب) وفتحت عمليات التسجيل حتى الخامس عشر من الشهر الجاري.

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