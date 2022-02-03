عشرات المستوطنين يجددون اقتحام الأقصى

القدس المحتلة-سانا

جدد عشرات المستوطنين الإسرائيليين اليوم اقتحام المسجد الأقصى.

وذكرت وكالة وفا الفلسطينية أن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة ونفذوا جولات استفزازية في باحاته بحراسة مشددة من قوات الاحتلال.

وأوضح تقرير لمحافظة القدس أن اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى تصاعدت خلال شهر كانون الثاني الماضي في انتهاك واضح لقدسية المسجد حيث اقتحمه 3132 مستوطناً لافتة إلى أن هذا العدد يفوق بأربعة أضعاف عدد المستوطنين الذين اقتحموا المسجد خلال شهر كانون الثاني عام 2021 والذي يقدر بـ 750 مستوطناً.

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