قوات الاحتلال الأمريكي تقتل 13 شخصاً بينهم أطفال في بلدة أطمة شمال إدلب

إدلب-سانا

قتلت قوات الاحتلال الأمريكي 13 شخصاً بينهم أطفال ونساء خلال عملية إنزال جوي نفذتها في محيط بلدة أطمة بريف إدلب الشمالي.

وذكرت مصادر محلية أن “طائرات مروحية أمريكية نفذت إنزالاً لمجموعات من القوات الخاصة قامت بمداهمة وتدمير بعض المنازل بعد محاصرتها في منطقة أطمة أقصى شمال إدلب بالتوازي مع قصف نفذته طائرات من دون طيار ما أسفر عن مقتل 13 على الأقل بينهم 6 أطفال و3 نساء”.

ولفتت المصادر إلى أن عدد الضحايا مرشح للزيادة بسبب وجود أشخاص تحت أنقاض المنازل التي استهدفتها قوات الاحتلال الأمريكي.

بدورها زعمت وزارة الدفاع الأمريكية في بيان أن “قوات خاصة بإمرة القيادة المركزية الأمريكية نفذت مهمة ناجحة لمكافحة الإرهاب في إدلب ولم تسجل خسائر في صفوفها” من دون أن تحدد في بيانها هوية الأشخاص الذين زعمت استهدافهم في العملية.

من جهتها ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن قوات الاحتلال قامت بتدمير مروحية شاركت في العملية بعدما “عانت من مشكلة ميكانيكية واضطرت للهبوط” حسب روايتها.

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