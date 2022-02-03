مراحل إنتاج الفطر الأبيض

الخميس / 3 / 02 / 2022
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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
الرئيس بوتين يقلد وسام الصداقة لطبيب سوري
2022-02-02
التربية تبحث تعزيز التعاون مع جامعة ماكوب الروسية
2022-02-02
مباحثات سورية إيرانية لتعزيز التعاون في المجال الصحي
2022-02-01
انتخاب 3 من الناشرين السوريين في اتحاد الناشرين العرب
2022-02-01
الخارجية الهندية: العلاقات مع سورية مبنية على أسس ثابتة
2022-01-31
طهران: كيان الاحتلال الإسرائيلي قائم على الإرهاب والقتل
2022-01-31
مباحثات بين سورية والباراغواي لتعزيز العلاقات الثنائية
2022-01-30
محليات
الحرارة أعلى من معدلاتها وهطولات ثلجية متوقعة على ارتفاع 1500 متر
2022-02-03
إنتاج أكثر من 4 ملايين غرسة حراجية العام الماضي
2022-02-03
بازار الخير للتسوق العائلي في اللاذقية
2022-02-02
تفاهم بين المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا وسيريتل لإجراء أبحاث في مجال الاتصالات والذكاء الصنعي
2022-02-02
مجلس الوزراء: أسر الشهداء والجرحى الحاصلين على سجل تجاري لإقامة مشروع إنتاجي صغير غير مستبعدين من الدعم
2022-02-02
أعضاء مجلس الشعب يطالبون بحضور اللجنة الاقتصادية إلى المجلس لمناقشة قرار استبعاد شرائح محددة من الدعم الحكومي
2022-02-02
الوزير سالم: دمج الجمعيات التعاونية الاستهلاكية بإدارة مركزية لتأخذ دوراً أكبر
2022-02-02
رياضة
السنغال تتأهل لنهائي كأس أمم أفريقيا
2022-02-02
اتفاقية لتطوير مواهب كرة القدم بين نادي المجد ومشروع KHR الأكاديمي
2022-02-02
فوز العربي على الكسوة وجرمانا على المجد في دوري الدرجة الأولى
2022-02-02
أوباميانغ في صفوف برشلونة حتى 2025
2022-02-02
رغم الصعوبات.. حضور متزايد لرياضة الكيك بوكسينغ في حمص
2022-02-02
الشقيقان هاشم وورد موهبتان واعدتان في رياضة التايكواندو
2022-02-02
مانشستر سيتي يمدد عقده مع كانسيلو حتى 2027
2022-02-02
اقتصاد
تراجع الأسهم الأوروبية
2022-02-03
انتهاء عمليات بيع بذار القمح في درعا
2022-02-03
منطقة اليورو تسجل تضخماً قياسياً جديداً
2022-02-02
الخزانة الأمريكية: الدين العام يسجل مستوى قياسياً جديداً
2022-02-02
نحو 430 شركة في المعرض التصديري التخصصي للألبسة والنسيج
2022-02-02
مشاريع الصناعات الزراعية بطرطوس قيمة مضافة لفائض الإنتاج وتوفير فرص عمل
2022-02-02
الزراعة العضوية حاجة ملحة في المرحلة القادمة و94 مدرسة حقلية للتدريب عليها
2022-02-02
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قوات الاحتلال الأمريكي تقتل 13 شخصاً بينهم أطفال في بلدة أطمة شمال إدلب
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مجلس الوزراء: أسر الشهداء والجرحى الحاصلين على سجل تجاري لإقامة مشروع إنتاجي صغير غير مستبعدين من الدعم
استشهاد 10 مدنيين في قصف متبادل بين الاحتلال التركي ومرتزقته وميليشيا (قسد) في الباب
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الفطر الأبيض
2022-02-03
Rem
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