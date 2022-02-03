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القضاء على اثنين من إرهابيي (داعش) في صلاح الدين وسط العراق

2022-02-03

بغداد-سانا

قضت القوات العراقية على اثنين من إرهابيي تنظيم “داعش” خلال عملية أمنية في محافظة صلاح الدين وسط البلاد.

وأفاد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول في بيان اليوم بأن القوات الجوية نفذت طلعات لإسناد القوات البرية خلال عمليات البحث والتفتيش في منطقة مطيبيجية ضمن قاطع قيادة عمليات صلاح الدين مشيراً إلى أن هذه الطلعات أسفرت عن قتل قناصين اثنين من إرهابيي “داعش”.

وتواصل القوات العراقية ملاحقتها لفلول الإرهابيين حيث قضت أمس على سبعة منهم بمحافظة صلاح الدين.

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