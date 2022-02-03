بوتين: روسيا والصين تلعبان دوراً مهماً في استقرار العالم

موسكو- سانا

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا والصين تلعبان دورا مهما في استقرار الأوضاع على الساحة الدولية في هذه الفترة الصعبة وتسعيان للحيلولة دون تآكل منظومة القانون الدولي.

وقال بوتين في مقال كتبه لوكالة شينخوا الصينية عشية زيارته للصين “إن تنسيق السياسات الخارجية لروسيا والصين مبني على مواقف متقاربة أو متطابقة تجاه حل القضايا العالمية والإقليمية حيث يلعب البلدان دوراً مهماً في استقرار الأوضاع على الساحة الدولية التي تشهد فترة صعبة في الوقت الراهن”.

وأشار بوتين إلى أن روسيا والصين تساهمان في جعل منظومة العلاقات بين الدول ديمقراطية وعادلة وشاملة أكثر وتعملان معا على تعزيز الدور المركزي والمنسق للأمم المتحدة في الشؤون الدولية وتسعيان للحيلولة دون تآكل منظومة القانون الدولي التي تقوم على أساس ميثاق الأمم المتحدة.

ولفت بوتين إلى أن موسكو وبكين تعملان بشكل مشترك ضمن العديد من المنظمات الدولية بما فيها منظمة بريكس ومنظمة شنغهاي للتعاون ومجموعة العشرين ولهما أيضا مواقف متقاربة بشأن التجارة الدولية حيث تدعوان إلى الحفاظ على انفتاحها وشفافيتها بعيدا عن أي تمييز وعلى أساس قواعد منظمة التجارة العالمية.

وأوضح بوتين أن علاقات الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي بين روسيا والصين وصلت إلى مستوى غير مسبوق وأصبحت مثالا على الفاعلية والمسؤولية والتطلع إلى المستقبل مشيراً إلى أن القدرات الإنتاجية والتقنية والمالية المتوفرة لدى البلدين تتيح تنفيذ مهام التنمية المستدامة بنجاح وتحقيق النمو الاقتصادي المستقر وتعزيز القدرة التنافسية والتصدي للمخاطر والتحديات.

ونوه بوتين بأن التبادل التجاري بين روسيا والصين ازداد بأكثر من الثلث في 2021 ووصل إلى 140 مليار دولار ومن المتوقع أن يبلغ 200 مليار دولار هذا العام مبيناً أنه سيعير مع الرئيس الصيني شي جين بينغ اهتماماً كبيراً لتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

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