عالم فيروسات روسي: أوميكرون قد يصيب 90 بالمئة من الروس

موسكو-سانا

حذر عالم الفيروسات الروسي والباحث في معهد الطب التجريبي والسريري الكسندر تشيبورنوف من أن متحور أوميكرون الناجم عن فيروس كورونا قد يصيب 90 بالمئة من الروس وذلك لسرعة تفشيه رغم تطعيم الإنسان أو عدم تطعيمه.

ونقل موقع روسيا عن تشيبورنوف قوله لصحيفة لايف الروسية إن الموجة الجديدة لانتشار فيروس كورونا في روسيا ستصل ذروتها بعد أسبوعين أو 3 أسابيع أي في المنتصف الثاني من شهر شباط الجاري ويعتقد عالم الفيروسات أن موجة فيروس كورونا تقترب مع ظهور متحور أوميكرون من ذروتها بوتائر عالية مشيراً إلى أن ما يزيد على 90 بالمئة من الروس قد يصيبهم المتحور الجديد بغض النظر عن تطعيمهم أو عدم تطعيمهم وذلك بسبب السرعة الهائلة لانتشاره.

وسجلت السلطات الروسية اليوم نحو 142 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا.

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