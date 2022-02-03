دونيتسك: أوكرانيا نشرت 120 ألفاً من قواتها على الحدود مع دونباس

دونيتسك-سانا

أعلنت جمهورية دونيتسك الشعبية المعلنة من جانب واحد أن أوكرانيا قامت بنشر نحو 120 ألفاً من قواتها العسكرية على الحدود مع منطقة دونباس.

ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية في دونيتسك ناتاليا نيكونوروفا قولها إن “المعطيات العسكرية والاستخباراتية تؤكد قيام كييف بنشر نحو 120 ألفا ًمن قواتها العسكرية على الحدود مع دونباس إضافة إلى وجود عسكري غربي متمثل بضباط من دول غربية يقومون بالتنسيق مع قوات كييف”.

وشدد نيكونوروفا على أن هذه الإمدادات العسكرية الغربية التي وصلت إلى أوكرانيا تشجع السلطات في كييف لشن هجوم واسع على دونباس.

وكثفت الدول الغربية وخاصة الولايات المتحدة خلال الأسابيع الأخيرة عمليات تزويد أوكرانيا بالأسلحة الفتاكة في الوقت الذي تدعي فيه السلطات في كييف والإدارة الأمريكية أن روسيا تحشد قوات كبيرة على حدود أوكرانيا فيما تؤكد روسيا باستمرار عدم وجود أي نية للتدخل في أوكرانيا وأن كل التقارير التي تتحدث عن ذلك كاذبة والغرض منها تصعيد التوتر في المنطقة وتأجيج الخطاب المعادي لروسيا إضافة إلى الاستعداد لفرض عقوبات اقتصادية جديدة وتبرير توسع حلف شمال الأطلسي الناتو باتجاه الشرق الأمر الذي تعارضه موسكو بشدة وتعتبره تهديداً لأمنها القومي.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency