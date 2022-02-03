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موسكو: مساعدات واشنطن لأوكرانيا تدفعها نحو سياسة انتقامية

2022-02-03

واشنطن-سانا

أكدت السفارة الروسية في واشنطن أن إمداد أوكرانيا بالسلاح الأمريكي يدفع سلطات كييف الساعية للانتقام نحو حل عسكري للوضع في منطقة دونباس شرق البلاد.

وحثت السفارة في بيان اليوم الولايات المتحدة على إجبار كييف على الوفاء بالتزاماتها فيما يخص اتفاقات مينسك مشيرة إلى أن روسيا ليست طرفاً في النزاع.

من جانب آخر علقت السفارة على تصريحات المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس حول ضرورة تنفيذ اتفاقيات مينسك واعتبرتها إشارة إيجابية.

وكان نائب وزير الخارجية الروسي الكسندر غروشكو اعتبر أن قرار الولايات المتحدة نشر قوات أمريكية إضافية في أوروبا الشرقية خطوة مدمرة تزيد من التوترات العسكرية وتشجع السلطات في كييف على الاستمرار في تقويض اتفاقيات مينسك.

وكانت وزارة الدفاع الامريكية أعلنت أمس عزمها إرسال قوات إضافية إلى رومانيا وبولندا وألمانيا.

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