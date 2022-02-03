3 شباط 1947- إذاعة دمشق تبدأ أول إرسال لها

دمشق-سانا

/1488/ المستكشف البرتغالي بارثولوميو دياز يهبط في خليج موسل بجنوب أفريقيا بعد الالتفاف حول رأس الرجاء الصالح، وبذلك يكون أول أوروبي يصل إلى أقصى الكرة الأرضية جنوباً.

/1783/ إسبانيا تعترف بالولايات المتحدة الأمريكية.

/1867/ الأمير موتسوهيتو يتولى حكم اليابان ويتخذ اسم الإمبراطور ميجي.

/1903/ البريطانيون يستولون على مدينة كانو حاضرة شمال نيجيريا وكان وقتها معظم جنوب نيجيريا قد خضع للحماية للبريطانية وذلك منذ عام /1900/.

/1917/ الولايات المتحدة تقطع علاقاتها مع ألمانيا غداة إعلان الأخيرة عن سياسة /حرب الغواصات/ غير المحدودة وذلك أثناء الحرب العالمية الأولى.

/1930/ تأسيس الحزب الشيوعي الفيتنامي.

/1931/ وقوع زلزال نابيير في نيوزيلندا الذي أدى إلى مقتل 256 شخصا وهو أسوأ كارثة طبيعية في نيوزيلندا.

/1945/ بداية معركة مانيلا لاسترجاع العاصمة الفلبينية وذلك بين اليابان والولايات المتحدة بتحالف مع الفلبينيين.

/1947/ إذاعة دمشق تبدأ أول إرسال لها بصوت الإعلامي والكاتب يحيى الشهابي معلناً (هنا دمشق) لتكون ثاني إذاعة تتأسس في العالم العربي.

/1962/ الرئيس الأمريكي جون كينيدي يقرر حظر جميع أنواع المبادلة التجارية مع كوبا باستثناء المواد الغذائية والأدوية.

/1969/ ياسر عرفات يتولى رئاسة منظمة التحرير الفلسطينية وذلك باجتماع المجلس الوطني الفلسطيني المنعقد في القاهرة.

/2019/ الإعلان عن فوز السلفادوري فلسطيني الأصل نجيب أبو كيلة برئاسة السلفادور بعد أن حصل على /53/ بالمئة من أصوات الناخبين.

من مواليد هذا اليوم..

/1830/ روبرت سيسل رئيس وزراء المملكة المتحدة.

/1948/ كارلوس فيليب اكسيمنس بيلو رجل دين من تيمور الشرقية حاصل على جائزة نوبل للسلام عام /1996/.

من وفيات هذا اليوم..

/1924/ وودرو ويلسون رئيس الولايات المتحدة ال28 حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1919/.

/1975/ أم كلثوم مغنية مصرية.

أعياد ومناسبات..

مهرجان سيتسوبون قبل الربيع في اليابان.

يوم الأبطال في موزمبيق.

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