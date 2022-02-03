ضحايا فيروس كورونا حول العالم أكثر من 5 ملايين و715 ألف شخص

عواصم- سانا

حصد فيروس كورونا حياة أكثر من خمسة ملايين و715 ألف شخص حول العالم منذ بدء تفشيه فى كانون الأول عام 2019 وفقاً لآخر إحصائيات موقع وورلد ميترز الأمريكي.

ووفق الموقع فإن إجمالي الإصابات بالفيروس حول العالم وصل لغاية الآن إلى 384803794 إصابة وإجمالى الوفيات إلى 5715774 حالة بينما بلغ إجمالي حالات التعافى من الإصابة 304771413 حالة.

ولا تزال الولايات المتحدة تتصدر الدول الأكثر تضررا من الفيروس من حيث الإصابات والوفيات بتسجيلها 915951 حالة وفاة من أصل 76709272 إصابة تليها الهند مع تسجيلها 498987 حالة وفاة من أصل 41795478 إصابة ثم البرازيل ثالثا بتسجيلها 628960 حالة وفاة من أصل 25793112 إصابة.