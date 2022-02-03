52 حالة وفاة و2278 إصابة جديدة بفيروس كورونا في مصر

القاهرة- سانا

سجلت وزارة الصحة والسكان المصرية 52 حالة وفاة و2278 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور حسام عبد الغفار في بيان أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في البلاد وصل لغاية الآن إلى 430480 إصابة وإجمالى الوفيات إلى 22735 حالة.

وأشار عبد الغفار إلى تعافي 2001 شخص من الإصابة بفيروس كورونا وخروجهم من المشافي ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 362525 شخصاً حتى اليوم.

وكانت وزارة الصحة والسكان المصرية سجلت أمس 48 حالة وفاة 2291 إصابات بفيروس كورونا.