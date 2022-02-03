علماء يحذرون: كورونا لن يتحول إلى مرض متوطن وسيظل فيروساً وبائياً

سيدني-سانا

حذرت خبيرة في الأمن البيولوجي من أن كورونا لن يتحول أبداً إلى مرض متوطن وسيظل على الدوام فيروساً وبائياً.

ونقلت شبكة سكاي نيوز الإخبارية عن راينا ماكنتاير أستاذة الأمن البيولوجي العالمي في جامعة نيو ساوث ويلز بمدينة سيدني الأسترالية أنه على الرغم من أن الأمراض المستوطنة يمكن أن تنتشر وبأعداد كبيرة فإن عدد الحالات فيها لا يتغير بسرعة كما في حالة فيروس كورونا.

والمقصود بالأمراض المتوطنة هي تلك الأمراض التي تنحصر في أماكن جغرافية أو سكانية معينة وتظل الإصابات فيها شبه ثابتة لفترة طويلة بخلاف المرض الوبائي الذي ينتشر في شتى بقاع الأرض.

ولفتت ماكنتاير إلى انه في حالة تغيرت الأعداد في الأمراض المتوطنة فهذا يحدث بشكل بطيء وعلى مدار سنوات أما في حالة الأمراض الوبائية ترتفع الإصابات خلال أيام أو أسابيع مشيرة إلى أن هذا النمط تم رصده مع مرض الجدري لعدة قرون كما لا يزال يلاحظ مع الحصبة والأنفلونزا مؤكدة أنه يلاحظ حالياً مع كورونا.

وأشارت إلى تحول كورونا بطريقة سحرية إلى عدوى مستوطنة شبيهة بالملاريا حيث تظل المستويات ثابتة لفترات طويلة مضيفة أن المرض الذي يسببه فيروس كورونا سيستمر في التسبب بموجات وبائية مدفوعاً بتضاؤل مناعة اللقاحات والمتحورات الجديدة التي تفلت من حماية اللقاح والمجموعات غير الملقحة.