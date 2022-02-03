الأمم المتحدة: تطالب باحترام سيادة العراق إثر القصف التركي لأراضيه

نيويورك-سانا

أكدت الأمم المتحدة على ضرورة احترام وحدة وسيادة العراق وسلامة أراضيه وذلك تعليقا على القصف التركي لمناطق في شمال العراق الليلة الماضية.

وذكر مركز الأنباء للأمم المتحدة في تغريدة له على تويتر “بعد الضربات الجوية في نينوى مع وصول تقارير تفيد بوقوع ضحايا من المدنيين نؤكد ضرورة احترام سيادة العراق وسلامة أراضيه في كل الأوقات” مشيرا إلى ضرورة حماية السكان واعتماد لغة الحوار والتعاون.

وأدى القصف الذى نفذته طائرات النظام التركي على شمال العراق إلى مقتل ثمانية أشخاص ووقوع عدد من الجرحى.

وتستمر قوات النظام التركي بانتهاكاتها للسيادة العراقية حيث قصفت بالمدفعية فى آب الماضي مناطق عدة بمحافظة دهوك ما أدى إلى وقوع أضرار مادية كبيرة.