سيناتور أمريكي ينتقد قرار بايدن نشر قوات إضافية في أوروبا

واشنطن-سانا

انتقد السيناتور الجمهوري مايكل براون قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن إرسال تعزيزات أمريكية إضافية إلى أوروبا بزعم حماية بعض الدول.

ونقلت قناة روسيا اليوم عن براون قوله في تصريح: “أعارض بشدة قرار الرئيس بايدن إرسال قوات أمريكية إلى شرق أوروبا لحماية الدول التي عليها أن تدافع عن نفسها بنفسها” معتبراً أن هذه الخطوة من قبل الإدارة يمكن أن تدخل الولايات المتحدة في صراع آخر بعد الحرب التي استمرت 20 عاماً في أفغانستان.

وأضاف إن ضعف الرئيس بايدن على المسرح العالمي سيعرض الجيش الأمريكي لمزيد من الخطر كما حدث أثناء الانسحاب الكارثي للقوات الأمريكية من أفغانستان.

وكانت الولايات المتحدة أعلنت في وقت سابق عن نشر قوات إضافية في رومانيا وبولندا وألمانيا كما أعلن البنتاغون أنه سيتم إرسال نحو 1000 جندي إلى رومانيا قادمين من ألمانيا ونقل نحو 2000 جندي إضافي إلى أوروبا من الولايات المتحدة.