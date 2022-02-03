الفرقة الوطنية السورية للموسيقا العربية تفتتح موسم 2022 بأمسية للموسيقار صفوان بهلوان

دمشق-سانا

افتتحت الفرقة الوطنية السورية للموسيقا العربية بقيادة المايسترو عدنان فتح الله موسمها لعام 2022 بحفل جمعها مع الموسيقار السوري صفوان بهلوان على مسرح الأوبرا بدار الأسد للثقافة والفنون.

برنامج الأمسية كان مزيج أعمال من ألحان وغناء بهلوان وأخرى للموسيقار محمد عبد الوهاب من كلمات كبار الشعراء السوريين والعرب منهم سلطان العويس وحسين السيد وسليمان العيسى وإيليا أبو ماضي ومحمود ياسين ومحمد عبد المنعم ومحمد موصللي ومأمون شناوي.

وبدأت الأمسية بعزف الفرقة مقطوعة موسيقية سماعي بيات من ألحان بهلوان ليؤدي بعدها بصوته الرخيم وأدائه المتفرد من ألحانه ليالي الشام ونبع الصفا وأمواج ومن التراث زهرة الفلة.

ومن ألحان عبد الوهاب أدى بهلوان مع الفرقة أغاني ما كنش ع البال ولست أدري وموال الي انكتب ولما أنت ناوي ليختتم الأمسية بأغنية كل ده كان ليه.

يذكر أن الموسيقار صفوان بهلوان كرمته كبريات المهرجانات العربية في المغرب وتونس التي منحته لقب أفضل صوت عربي وعمان ومصر التي كان ضيفاً على معظم مهرجاناتها في دار الأوبرا المصرية.

درس في معهد الموسيقا بمصر ثم توجه إلى ألمانيا ليتابع دراسته الأكاديمية وعزفت أوركسترا برلين سيمفونيته الربان والعاصفة في عدد من العواصم الأوروبية وهو ملحن رائعة الشاعر العراقي محمد مهدي الجواهري جبهة المجد التي أدتها المطربة ميادة الحناوي كما لحن من شعر محمد عمران قصيدة لنا الأرض للمطربة الراحلة ربى الجمال.

رشا محفوض

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