مسرح دار الثقافة بحمص يستضيف الفرقة الهندية بولا بانتشي

حمص-سانا

صحبت فرقة بولا بانتشي الهندية جمهور مسرح دار الثقافة بحمص اليوم إلى صميم الحضارة الهندية وما تمتلكه من مقومات ثقافية وعادات وتقاليد ومخزون شعبي يعود لآلاف السنين من خلال لوحات راقصة منوعة أبهرت الحضور الكبير.

الحفل الذي أقامه المجلس الهندي للعلاقات الثقافية للسفارة الهندية بالتعاون مع وزارة الثقافة السورية بمناسبة الذكرى الـ 75 لاستقلال الهند تضمن رقصات شعبية “لو هي، غوبيندي، لودهي، مالاواي غيدها، سامي، ماهي، ميرزا” عكست بمجملها أجواء الاحتفالات في الهند والمهرجانات ومواسم الحصاد والربيع والأعراس.

سفير الهند “ماهيندر سينغ كاينال” قال في تصريح لمراسلة سانا: “إن ما قدمته الفرقة اليوم تجسيد للعلاقة المتينة والقوية بين البلدين على المستوى الثقافي والاجتماعي والسياسي” مبيناً أن الهند تحيي ذكرى استقلالها باحتفالات فنية مماثلة على مستوى العالم.

واعتبر السفير كاينال أن الجمهور الغفير دليل على متانة العلاقة على المستوى الشعبي والحكومي وامتلاك الشعبين العديد من القواسم المشتركة.

بدوره شكر مدرب الفرقة “بارفيندر سينغ بانتشي” جمهور حمص على الحضور الكبير والتفاعل مع مختلف اللوحات وهو ما يدل على ثقافته وما يمتلكه من محبة وطيبة تجاه مختلف الشعوب بحسب تعبيره.

وأشار عدد من الحضور إلى أن الحفل كان فرصة مميزة للاستمتاع بجمال الموسيقا والأغاني والرقصات الهندية.

لارا أحمد

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