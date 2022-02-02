بازار الخير للتسوق العائلي في اللاذقية

اللاذقية-سانا

تضمن بازار الخير للتسوق العائلي الذي افتتح مساء اليوم في مبنى المؤسسة العامة للتبغ على دوار الزراعة باللاذقية منتجات وسلعاً متنوعة بجودة عالية وأسعار تنافسية.

وتتنوع المعروضات بين الغذائية والاستهلاكية والألبسة والمشغولات اليدوية والتحف والهدايا التي وفرتها الجهات المشاركة البالغ عددها 30 شركة من مختلف المحافظات السورية بأسعار منافسة وحسومات تتراوح بين 15 و25 بالمئة.

وأوضح حيدر سليمان منسق الفعالية في تصريح لمراسلة سانا أن البازار مستمر حتى العاشر من الشهر الجاري ويضم تشكيلة واسعة من السلع والمنتجات ذات جودة عالية بأسعار أقل من السوق المحلية.

وأشار عبد العزيز شملص صاحب منشأة لصناعة الألبسة باللاذقية إلى أهمية الفرصة التي يتيحها البازار من ناحية التواصل المباشر بين المنتج والمستهلك والاطلاع على تجارب الشركات الأخرى ،أيده بذلك المهندس باسل أحمد صاحب فعالية تجارية لصناعة البن حيث تحدث عن الفائدة الكبيرة التي تنطوي عليها الفعالية من ناحية الترويج وتسويق المنتجات.

بدوره قال حنا اسبر مندوب إحدى الشركات الغذائية: “إن الحسومات على منتجات الشركة وصلت إلى 40 بالمئة”.

شاديا ابراهيم أكدت أن هناك فرقاً ملموساً في أسعار المواد وهي مقبولة مقارنة بالأسواق في الخارج بالإضافة إلى التنوع في الخيارات والأصناف المعروضة.

غفار ديب

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