بوتين يبحث مع جونسون الأزمة الأوكرانية والضمانات الأمنية لروسيا

موسكو-سانا

أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحث مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الأزمة الأوكرانية والضمانات الأمنية التي طرحتها موسكو.

ونقل موقع روسيا اليوم عن بيان صادر عن الكرملين: “أن بوتين بحث في اتصال هاتفي مع جونسون الأزمة الأوكرانية الداخلية والوضع المتعلق بتقديم الضمانات الأمنية الملزمة قانونياً لروسيا” مشيراً إلى أن “بوتين أوضح مواقف روسيا المبدئية من هذه القضايا”.

وأوضح البيان أن بوتين لفت إلى إحباط كييف لاتفاقيات مينسك بشكل مستمر وعدم استعداد حلف شمال الأطلسي “ناتو” للرد على القلق الروسي المبرر وتستره بما يسمى سياسة الأبواب المفتوحة التي تتعارض مع المبدأ الأساسي للأمن غير القابل للتجزئة.

وتعمل الدول الغربية على تأجيج التوترات حول الوضع في أوكرانيا بترويجها ادعاءات حول نشر قوات روسية على طول الحدود الأوكرانية بينما يواصل حلف “الناتو” حشد قواته العسكرية واجراء مناورات على طول الحدود مع روسيا إضافة إلى إرسال شحنات ضخمة من الأسلحة إلى الجيش الأوكراني وسط تجاهل للدعوات الروسية إلى التوصل لاتفاق حول الضمانات الأمنية المتبادلة.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency