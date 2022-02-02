جامعة حماة توقع مذكرة تفاهم علمي مع جامعة مايكوب الروسية

حماة-سانا

وقعت جامعة حماة مع جامعة مايكوب الروسية مذكرة تفاهم أكاديمية علمية تتضمن تطوير العلاقات الثنائية وتنميتها في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.

وتنص المذكرة التي وقعها رئيس جامعة حماة الدكتور زياد سلطان وعن جامعة مايكوب رئيس الجامعة الدكتورة سايدا كيوزيرا على تطوير الأنشطة المشتركة في المجالات الأكاديمية وتبادل الخبرات في مجال التدريس والبحث العلمي والمنح الدراسية لطلبة المرحلتين الجامعية الأولى والدراسات العليا وإقامة مشروعات بحثية تعاونية والعمل على تنظيم ندوات وحلقات دراسية ومؤتمرات ومناسبات ثقافية ودورات لغوية.

ووصف سلطان المذكرة بأنها تتويج للعلاقة القوية بين الشعبين السوري والروسي وقيمة مضافة للخدمات المقدمة لطلبة جامعة حماة بشكل خاص وسورية بشكل عام ليصار إلى تبادل الخبرات بين الجامعتين.

من جانبها قالت كيوزيرا إن جامعة مايكوب جامعة حكومية تقع جنوب روسيا تضم مختلف الاختصاصات معربة عن أملها في أن تشكل مذكرة التفاهم دافعاً قوياً لتعزيز العلاقات بين الجامعات الروسية والسورية وإن تكون مفعلة بشكل واسع لما فيه مصلحة الجانبين.

عبدالله الشيخ