الاحتلال التركي ومرتزقته يقصفون قرى في ريف الحسكة الشمالي ونزوح عدد من الأسر

الحسكة-سانا

قصفت قوات الاحتلال التركي ومرتزقتها من الإرهابيين بالقذائف الصاروخية والمدفعية الثقيلة قرى في ريف الحسكة الشمالي ما أدى إلى وقوع أضرار مادية في الممتلكات ونزوح العديد من الأسر هرباً من القصف الوحشي.

وأفادت مصادر محلية لمراسل سانا بأن قوات الاحتلال التركي بالتعاون مع التنظيمات الإرهابية التابعة لها والمنتشرة في أقصى الريف الشمالي للحسكة قصفت بسلاح المدفعية الثقيلة والصواريخ الأحياء السكنية في بلدات أبو راسين وزركان وداداً عبدان بمنطقة رأس العين وقرية عين ديوار بريف المالكية شمال الحسكة ما تسبب بدمار كبير ببعض المنازل وأضرار مادية في الممتلكات العامة والخاصة.

وأشارت المصادر إلى أن العدوان الوحشي أدى أيضا إلى تفاقم الوضع المأساوي وغير الإنساني وخاصة للأطفال والنساء ونزوح عدد من الأسر إلى مدينة المالكية.

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