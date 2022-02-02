إلغاء أكثر من ألف رحلة جوية جراء العواصف في الولايات المتحدة

واشنطن-سانا

ألغت السلطات الأمريكية أكثر من ألف رحلة جوية مع اجتياح عاصفة ثلجية قوية مناطق وسط البلاد.

ونقلت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية عن تطبيق “فلايت أوير” لتتبع حركة الطيران قوله: إنه تم إلغاء نحو 1303 رحلات جوية وتأجيل 118 رحلة أخرى.

وبدأت العواصف منذ ليل أمس ما يهدد منطقة تمتد من نيو مكسيكو إلى مين كما بدأت أجزاء من أوكلاهوما وميسوري وايلينوي وأنديانا وميشغان تشهد صباح اليوم ثلوجا وأمطاراً متجمدة.

وأفادت الصحيفة بأن حاكم ولاية ميسوري مايك بارسون وحاكم أوكلاهوما كيفين ستيت أعلنا حالة الطوارئ من جراء العواصف.

وتساقطت ثلوج بارتفاع 15 سنتيمترا في شمال شرق الولايات المتحدة مع توقعات بتساقط المزيد في بعض المناطق.

وتوقعت خدمة الأرصاد الجوية أن تنخفض درجات الحرارة إلى 9 درجات تحت الصفر مشيرة إلى أن الجبهة القطبية ستنتقل إلى شمال شرق البلاد بعد يوم الخميس وأوصت السكان بأخذ احتياطاتهم بالأخص مع توقعات بالتجمد وحذرت من أن المزيج بين الثلج والجليد سيكون خطراً على الطرقات.