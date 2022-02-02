روسيا تسجل إصابات بمتحور فرعي من أوميكرون

موسكو-سانا

سجلت روسيا عدداً من الإصابات بطفرة BA2 الفرعية لمتحور أوميكرون من فيروس كورونا.

ونقل موقع روسيا اليوم عن رئيسة الهيئة الفيدرالية الروسية لحماية حقوق المستهلك آنا بوبوفا قولها: إنه تم رصد الأغلبية العظمى من طفرة BA2 في موسكو وجمهوريتي ماري إيل وباشكورستان وسط البلاد ومقاطعة روستوف جنوب البلاد مشيرة إلى أن العديد من البيانات تؤكد أن طفرة BA2 أكثر عدوى بكثير من المتحور الأصلي.

ووفق منظمة الصحة العالمية تم اكتشاف طفرة BA2 في 57 دولة حتى اليوم.

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