ضمن فعاليات أسبوع التوعية العربي الخليجي لمكافحة السرطان.. ندوة توعوية بالسويداء

السويداء-سانا

ضمن فعاليات أسبوع التوعية العربي الخليجي لمكافحة السرطان أقيمت في مدينة السويداء اليوم ندوة توعوية تثقيفية بعنوان “معا ضد السرطان.. بالوقاية والكشف المبكر.. ننجو.. نشفى.. نحيا”.

الندوة التي استضافها فندق العامر نظمتها مديرية صحة السويداء ونقابة أطباء سورية بالتعاون مع الرابطة السورية لأطباء الأورام ودائرة العلاقات المسكونية والتنمية في بطريركية أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس وشركات أدوية وطنية وجمعيات داعمة لمرضى السرطان وتضمنت عدة محاور حول وبائيات السرطان في العالم وسورية وأهمية الكشف المبكر والوقاية وطرق تشخيص سرطانات الأطفال واللمفاويات والدم والثدي مع عرض أحدث الدراسات والآليات والبروتوكولات العلاجية وأهمية الدعم المعنوي والنفسي للمرضى.

ونوه مدير صحة السويداء الدكتور طارق الجمال خلال الندوة بأهميتها للتشجيع على الكشف المبكر والوقاية من السرطان والتواصل بين الأطباء وتبادل المعلومات بما يساهم في دعم التدريب المهني والطبي المستمر.

ولفتت رئيسة الرابطة السورية لأطباء الأورام الدكتورة مها مناشي إلى أن أسبوع التوعية العربي الخليجي لمكافحة السرطان هو نشاط عربي موحد يتم إطلاقه في الأسبوع الأول من الشهر الجاري ليصل إلى كل مواطن عربي بهدف التوعية بأهمية الوقاية والكشف المبكر عن المرض وذلك خلال محاضرات وأنشطة وفعاليات عدة مؤكدة أن سورية تدعم برنامج الكشف المبكر مجاناً مع اهتمام الروابط العلمية والجمعيات الأهلية للكشف عن المرض في مراحله الأولى.

وأوضح منسق الندوة رئيس شعبة أمراض الدم ومعالجة الأورام الصلبة بمشفى الشهيد زيد الشريطي ونائب رئيس الرابطة السورية لأطباء الأورام الدكتور مؤنس أبو منصور أن الرابطة أخذت على عاتقها هذا العام مع الروابط العربية والخليجية إقامة هذا الأسبوع بمشاركة مقدمي الرعاية والخدمة الصحية بكل بلد لنشر الوعي اللازم حول المرض.

وشهدت الندوة تكريم عدد من العاملين بالمجال الطبي تلاه فعالية اجتماعية نظمتها منطقة السويداء بدائرة العلاقات المسكونية والتنمية لتعزيز التوعية والتثقيف لمقدمي الرعاية للمرضى وفعالية فنية لأطفال مصابين ومتعافين من المرض.

حضر افتتاح الندوة محافظ السويداء نمير مخلوف وأمين فرع حزب البعث العربي الاشتراكي فوزات شقير.

ديار نصر

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