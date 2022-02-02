الوزير سالم: دمج الجمعيات التعاونية الاستهلاكية بإدارة مركزية لتأخذ دوراً أكبر

دمشق-سانا

دعا وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عمرو سالم خلال اجتماع ضم مجالس إدارات الجمعيات التعاونية الاستهلاكية بريف دمشق إلى تفعيل هذه الجمعيات لتأخذ دورها الحقيقي الذي أسست لأجله وهو العمل على توفير السلع والخدمات الاستهلاكية للأعضاء المساهمين والمواطنين على حد سواء بمستوى الجودة الأعلى وسعر التكلفة الأقل.

وأكد سالم أهمية توحيد مجالس إدارات الجمعيات التعاونية الاستهلاكية عبر دمجها بإدارة مركزية في كل محافظة من أجل توحيد الجهود في خلق كتلة اقتصادية قوية تنتقل من مرحلة الوساطة التجارية ما بين المستهلك والتاجر لتأخذ دوراً أكبر بهدف تأمين كل المواد والاحتياجات.

حضر الاجتماع معاونا الوزير وعدد من مديري الإدارة المركزية والتجارة الداخلية بريف دمشق.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency