التجارة الداخلية تعلن إجراء جديداً بخصوص المستبعدين من الدعم

دمشق-سانا

دعت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك المستبعدين من الدعم بسبب وجود سجل تجاري باسمهم ولم يعودوا يمارسون المهنة لمراجعة السجل التجاري في مديرياتها ليتم شطب سجلاتهم ويعودون إلى الدعم.

وأشارت الوزارة في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم إلى أن جميع المواطنين الذين تم استبعادهم من الدعم بسبب وجود سجل تجاري باسمهم ولم يعودوا يمارسون المهنة ولكونهم لم يقوموا بإغلاق هذا السجل بتاريخ توقفهم عن العمل بإمكانهم مراجعة السجل التجاري في مديريات التجارة الداخلية في محافظاتهم ليتم شطب سجلهم فورا ودون أي تكاليف ليستعيدوا موقعهم من الدعم.

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