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روسيا تمنع وزيراً من الجبل الأسود من دخول أراضيها بتهم جنائية

2022-02-02

موسكو-سانا

منعت وزارة الخارجية الروسية اليوم وزير الدولة بوزارة الداخلية في جمهورية الجبل الأسود زوران ميليانيتش من دخول الأراضي الروسية على خلفية تهم جنائية.

ونقلت وكالة تاس عن الوزارة قولها في بيان “تم اتخاذ القرار بعد منح الجبل الأسود حق اللجوء السياسي لرجل الأعمال تيلمان إسماعيلوف الملاحق بتهم جنائية في روسيا” مضيفة “إن الوزارة أرسلت مذكرة إلى سفارة الجبل الأسود في موسكو بشأن حظر دخول ميليانيتش إلى أراضي روسيا”.

ولفتت الوزارة في بيانها إلى أن ذلك يأتي ردا على الخطوة غير الودية التي اتخذتها الجبل الأسود في تشرين الأول 2021 بمنحها حق اللجوء السياسي لإسماعيلوف.

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