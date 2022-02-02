تحديد ثماني مدارس لطلاب منهاج الفئة (ب) في الحسكة

الحسكة-سانا

حددت مديرية التربية بالحسكة ثماني مدارس على مستوى المحافظة لتدريس التلاميذ المتسربين المنهاج الدراسي فئة “ب” وتعويض الفاقد التعليمي الحاصل لهم نتيجة تسربهم من المدارس.

وبينت مديرة التربية إلهام صورخان في تصريح لمراسل سانا أنه تم تحديد عدد من المدارس لتدريس المنهاج التجريبي للفئة “ب” بهدف ردم الفاقد التعليمي الناتج عن تسرب التلاميذ لمدة عامين فأكثر وتوفير فرصة تعليمية لمساعدتهم على العودة إلى مسارهم التعليمي الطبيعي من خلال تدريس منهاج يتناسب مع المستوى العقلي والعمري لكل تلميذ.

ولفتت صورخان إلى أن عمليات تسجيل التلاميذ في المدارس المذكورة مستمرة حتى الـ 15 من الشهر الحالي داعية الأهالي ممن تسرب أبناؤهم إلى اكتساب الفرصة وتسجيلهم في هذه المدارس وعدم حرمانهم من حق التعلم.

يذكر أن المدارس المحددة لتعليم المنهاج “ب” هي “الأندلس وتل صخر القديمة والشعيرات وعبد الرحمن محبوب ودبي وألماظة خليل وحسن محمود خلف وأحمد بني سبعة.

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