الفطر الأبيض قيمة غذائية واقتصادية عالية

حمص-سانا

رغم صعوبات الزراعة إلا أن مشاريع إنتاج الفطر الزراعي الأبيض “الاجاركس” أخذت بالتوسع في عدد من المحافظات السورية كونه يشكل قيمة غذائية مهمة إضافة إلى مردوده الاقتصادي العالي.

صاحب منشأة كبيرة لإنتاج الفطر الابيض في حمص يقول لنشرة سانا الاقتصادية إنه بدأ مشروعه قبل أكثر من 15 عاماً ضمن غرفة صغيرة وبأدوات بسيطة وخبرات محلية وتطور المشروع ليصل حالياً إلى 24 غرفة للإنتاج مقسمة بين غرف للتخمير والبسترة والإنتاج توفر مصدر دخل جيد لعائلته وتؤمن فرصا ًلـ 40 أسرة ريفية.

ويوضح فخري عودة صاحب المشروع أن منشأته لم تتوقف يوماً واحداً منذ انطلاقها عن الإنتاج حيث تنتج يومياً نحو 500 كيلو غرام من الفطر ويتم تسويقها إلى عدة محافظات حيث تم افتتاح ثلاثة مراكز للبيع في محافظات حمص وحلب ودمشق موضحاً أن هناك طلبا متزايدا على الفطر نظراً لأسعاره المقبولة وقيمته الغذائية العالية.

ويضيف عودة: يتكون المشروع من ثلاث مراحل تتضمن الأولى مرحلة التخمير ضمن غرف لمدة 22 يوماً عبر تجهيز الخلطات المكونة من قش القمح مع مخلفات الدواجن والخيل ومادة الكسبة وتبدأ بعدها مرحلة البسترة ومدتها 10 أيام ويجب أن تكون ضمن غرف بعيدة عن التخمير ومجهزة بدرجة عالية من التعقيم والنظافة.

وتابع إن المرحلة الثالثة تسمى الحضانة مدتها 22 يوماً وفيها تثبت درجة الحرارة على 25 درجة وتحافظ عليها وبعد انتهاء المدة تفتح الأكياس وتوضع مادة البتموس عليها لتبدأ نباتات الفطر بالنضج وهنا تبدأ مرحلة القطاف على أربعة أفواج كل أسبوع فوج واحد ثم تعبأ اما بأكياس أو بسلل بلاستيكية متعددة الأحجام حسب حاجة السوق.

وحول الصعوبات التي تواجه العمل أوضح عودة انها تتركز على صعوبة تأمين المحروقات وانقطاع الكهرباء وتكاليف نقل المنتج إلى الأسواق بسبب بعد المسافة إضافة إلى صعوبة تأمين البذار المستورد بسبب الحصار الاقتصادي مشيراً إلى أنه يقوم حالياً بتامين البذار المحلي من مؤسسة إكثار البذار وهو ذات نوعية جيدة داعياً الجهات المعنية إلى تشجيع زراعة الفطر والتوسع فيها نظرا لأهميتها الغذائية والاقتصادية وتزايد الطلب عليها.

بدورهم أشار عدد من العاملين في المنشأة إلى متعة العمل بمجال الفطر وفوائده كونه لا يتطلب جهداً كبيراً ويؤمن دخلاً إضافيا لتأمين متطلبات حياتهم المعيشية اليومية موضحين أن ساعات العمل تختلف من يوم لأخر حسب مواعيد ‏قطاف الفطر.

من جهته أوضح المهندس أحمد يوسف أحمد مدير فرع مؤسسة إكثار البذار بحمص أنه يوجد في سورية ثلاثة مراكز لإنتاج بذار الفطر في محافظات طرطوس والسويداء وحلب مشير إلى أن البذار متوافر وهو مكفول ومضمون الإنتاجية والجودة وبسعر 7000 ليرة سورية للكيلو غرام الواحد من الفطر المحاري و7200 ليرة لكيلو الفطر الأبيض.

ويتركز دور مديرية زراعة حمص في هذا المجال بحسب المهندس يونس حمدان مدير الزراعة على إقامة الدورات التدريبية حول زراعة وإنتاج الفطر ووضع الشروط اللازمة لترخيص منشآت انتاج الفطر ومنها مساحة لا تقل عن 200 متر مربع مع غرف تبريد وبسترة وأحواض.

ويتميز الفطر الزراعي بقيمته الغذائية ‏والطبية العالية بحسب العديد من الدراسات ويعد بديلا صحيا لأنواع الفطر البري.

عبد الحميد جنيدي

نشرة سانا الاقتصادية

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