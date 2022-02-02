113 بيتاً شبكياً ضمن خطة المشروع الوطني لإكثار بذار البطاطا بالسويداء

السويداء-سانا

بدأ فرع المؤسسة العامة لإكثار البذار بالسويداء بالتجهيز لزراعة 113 بيتا شبكياً ضمن خطة المشروع الوطني لإكثار بذار البطاطا للموسم الحالي.

وبينت مديرة الفرع المهندسة سلاف السعد في تصريح لسانا الاقتصادية أنه تم تخصيص موقع في قرية المتونة بريف السويداء الشمالي للبيوت الشبكية على مساحة 100 دونم للزراعة ضمنها بأصناف متعددة لإنتاج بذار من مرتبة سوبر ايليت.

وأشارت السعد إلى أهمية المشروع لتأمين جزء من احتياجات المزارعين من بذار البطاطا على مستوى البلد بغية الوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي خلال السنوات القادمة اضافة الى توفير القطع الأجنبي المخصص لاستيراد البذار من الخارج.

وكان فرع المؤسسة العامة لإكثار البذار بالسويداء أنتج الموسم الماضي نحو 418 طناً من بذار البطاطا ضمن المشروع الوطني وذلك من البيوت الشبكية والحقول المكشوفة.

عمر الطويل

نشرة سانا الاقتصادية

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