مقتل أكثر من 60 شخصاً في هجوم بالأسلحة البيضاء شرق الكونغو

كينشاسا-سانا

أعلن الجيش في الكونغو الديمقراطية اليوم مقتل أكثر من 60 شخصاً في هجوم بالأسلحة البيضاء وقع في معسكر للنازحين في إيتوري شمال شرق البلاد.

وحملت مصادر متطابقة وفق رويترز ميليشيا “كوديكو” المسؤولية عن عمليات القتل التي وقعت بعد منتصف ليل أمس.

وقتل مقاتلو ميليشيا “كوديكو” مئات المدنيين في إيتوري في السنوات الأخيرة وأجبروا الآلاف على الفرار من منازلهم وفقاً لإحصائيات الأمم المتحدة كما استهدفت الهجمات الأخيرة مخيمات النازحين.

وأحصى مرصد الأمن في كيفو في ثمانية أيام فقط بين نهاية تشرين الثاني ومطلع كانون الأول 2021 مقتل 123 مدنياً على الأقل ولا سيما في مخيمات للنازحين.

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