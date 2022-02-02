بيسكوف: السلوك الأمريكي لا يمكن التنبؤ به في مجال العقوبات

موسكو-سانا

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف اليوم أن الكرملين يشعر بالقلق من سلوك الولايات المتحدة الذي لا يمكن التنبؤ به في مجال العقوبات.

وتعليقاً على أنباء حول إمكانية فرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة على روسيا وخاصة بمنع أكبر البنوك الروسية من إجراء بعض المعاملات بين البنوك بالدولار قال بيسكوف: “وضعت السلطات خططاً لتقليل العواقب في حالة قيام الولايات المتحدة بفرض حظر على البنوك الروسية لإجراء معاملات معينة بالدولار … توجد هناك خطط وهي لتقليل مخاطر عواقب مثل هذه الإجراءات غير المتوقعة”.

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