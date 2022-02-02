برسوم رمزية… نحو 650 ألف طالب وطالبة بالجامعات والمعاهد الحكومية

دمشق-سانا

يحظى قطاع التعليم العالي بدعم واهتمام الدولة حيث يتم قبول جميع الطلاب الناجحين بالشهادة الثانوية بفروعها كافة بالجامعات والمعاهد الحكومية وذلك برسوم رمزية.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور بسام إبراهيم أكد في تصريح لـ سانا أن الدولة تؤمن سنوياً فرصة التسجيل في الجامعة أو المعهد لكل طالب ناجح في الشهادة الثانوية العامة “فرصة تسجيل عام” حيث الرسوم السنوية للطالب في التعليم العام لا تتجاوز الـ 5500 ليرة سورية في جميع الكليات والمعاهد فيما يقبل أبناء الشهداء الذين يسجلون في المفاضلة الخاصة بهم أو المفاضلة العامة مجانا في الدرجة الجامعية الأولى والمعاهد والدراسات العليا.

وأشار الوزير إبراهيم إلى أن الطالب الذي يريد تحسين رغبته في اختصاص معين يمكنه التسجيل في التعليم الموازي حيث تم رفع نسبة التعليم الموازي من 30 إلى 40 بالمئة لزيادة فرص القبول في الجامعات الحكومية وتخفيض العبء المالي على الطلاب وبرسوم معتدلة لا تتجاوز 300 ألف ليرة سورية للكليات الطبية.

وأوضح أن التعليم العالي يعد أحد أهم العناصر الأساسية المهمة في تطوير رأس المال البشري ودعم عملية التنمية البشرية في البلاد وذلك من خلال تعليم الأفراد وتدريبهم وتزويدهم بالمهارات اللازمة التي تساعدهم على تأمين فرص العمل المناسبة وتحسين مستواهم المعيشي ما يساعد على الدفع بعجلة الاقتصاد ومساعدة أصحاب القرار وتحفيزهم لوضع الخطط والاستراتيجيات المناسبة للتطوير.

ويبلغ عدد الجامعات الحكومية ثماني جامعات إضافة إلى الجامعة الافتراضية السورية فيما يبلغ عدد المشافي الجامعية التابعة لوزارة التعليم 12 مشفى في دمشق والمحافظات وعدد المعاهد التقانية 203 معاهد تعمل جميعها تحت مظلة المجلس الأعلى للتعليم التقاني منها 60 معهدا يتبع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والباقي يتبع لوزارات الدولة الأخرى.

ولفت وزير التعليم العالي إلى تخصيص منح للطلاب المتفوقين في الشهادة الثانوية العامة في الجامعات الخاصة وهي مجانية ودون أي التزام على الطالب وبنسبة 7 بالمئة من أعداد الطلاب المقبولين سنوياً.

أما فيما يتعلق بالسكن الجامعي فيبلغ الرسم الشهري للقاطنين في المدن الجامعية 300 ليرة سورية ويصل عدد الطلاب المستفيدين من السكن الجامعي في جميع الجامعات إلى نحو 65 ألف طالب وطالبة.

وتقوم الهيئة العامة لصندوق التسليف الطلابي وفق الوزير إبراهيم بدعم الطلاب لاستكمال تحصيلهم العلمي من خلال تقديم القروض الشهرية والشخصية حيث تبلغ قيمة القرض الطلابي الشهري للكليات الطبية والهندسية 60 ألف ليرة و50 ألف ليرة لطلاب باقي الكليات والمعاهد أما القرض الشخصي فيبلغ 300 ألف ليرة يمنح لمرة واحدة لطلاب السنوات الأخيرة من أجل إنجاز مشاريع التخرج.

وبين الوزير إبراهيم أن هذه القروض معفاة من جميع الضرائب والرسوم والطوابع مع الإشارة الى أنه تم دعم صندوق التسليف الطلابي من قبل الحكومة بمبلغ قدره 5 مليارات ليرة سورية خلال عام 2021 و7ر3 مليارات خلال خطة عام 2022.

وفيما يتعلق بالبحث العلمي أوضح وزير التعليم أن الأبحاث العلمية المعتمدة وفق خطة الهيئة العليا للبحث العلمي وصندوق دعم البحث العلمي والجامعات تتم من خلال ربط البحث العلمي بالاحتياجات التنموية “الاقتصادية والاجتماعية” وتعزيز التشاركية مع القطاعات الإنتاجية بالقطاعين العام والخاص وفق حاجة سوق العمل مبينا أنه يتم ربط مشاريع التخرج ورسائل الدراسات العليا “ماجستير ودكتوراه” مع احتياجات سوق العمل وقطاع الصناعة.

ولفت إلى أن دور المشافي الجامعية في سورية يتمثل بالمساهمة في توفير العناية الطبية التشخيصية والعلاجية المجانية وفق السياسة الصحية الوطنية التي تقرها الدولة وتأهيل وتدريب طلاب كليات الطب والعلوم الطبية والصحية في مدارس التمريض والمعاهد والكليات في الجامعات وكذلك التعاون مع المؤسسات والمنظمات والمراكز الصحية الوطنية والعربية والأجنبية مشيراً إلى أن هناك قسما خاصا في كل مشفى لمن يرغب للمعالجة فيه وأجور هذه الأقسام لا تقارن مع ما هو معتمد في المشافي الخاصة.

ووفق إحصائيات المشافي الجامعية في سورية لعام 2021 بلغ عدد المرضى المقبولين فيها 119 ألفا وعدد العمليات الجراحية 93 ألف عملية وجلسات مرضى السرطان 70 ألف جلسة وجلسات المعالجة الشعاعية 156 ألفاً والمعالجة الكيميائية 95 ألفاً أما عدد عمليات جراحة القلب فبلغ 900 عملية وعدد عمليات زرع الكلية 235 عملية وعدد عمليات جلسات غسيل الكلية 64 ألف عملية.

هيلانه الهندي

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