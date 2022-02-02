تسجيل إصابات ووفيات جديدة بكورونا في الهند وألمانيا والمكسيك

عواصم-سانا

سجلت الهند 161386 إصابة و1733 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

ووفقاً لأحدث البيانات الحكومية الهندية الصادرة اليوم فإن إجمالي الإصابات في البلاد بلغ 41 مليوناً و630885 إصابة في حين بلغ إجمالي الوفيات 497975 حالة.

وفي ألمانيا أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى عشرة ملايين و186644 بعد تسجيل 208498 إصابة جديدة في حين بلغ إجمالي الوفيات 118170 حالة بعد تسجيل 196 وفاة جديدة.

وأعلنت وزارة الصحة بالمكسيك تسجيل 43099 إصابة جديدة بفيروس كورونا ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى أربعة ملايين و985689 إصابة بينما بلغ إجمالي الوفيات 306920 حالة بعد تسجيل 829 وفاة جديدة.

وفي الصين أعلنت اللجنة الوطنية للصحة تسجيل 63 إصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 36 إصابة محلية ليبلغ إجمالي الإصابات 106202 إصابة فيما لم يتم تسجيل أي وفيات جديدة ليظل العدد ثابتاً عند 4636 حالة.

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