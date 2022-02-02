مصرع 4 أشخاص وغرق أكثر من 2500 منزل جراء فيضانات في هايتي

بورت أو برنس-سانا

لقي أربعة أشخاص مصرعهم وغرق أكثر من 2500 منزل جراء الأمطار الغزيرة والفيضانات التي ضربت هايتي أمس.

وذكر الدفاع المدني الهايتي في بيان نقلته وكالة الصحافة الفرنسية اليوم أن شخصاً ما زال في عداد المفقودين في شمال غرب الدولة الكاريبية جراء الفيضانات موضحاً أن مدينة كاب هايتيان التي تعد ثاني أكبر مدن هايتي هي الأكثر تضرراً حيث غمرت المياه عدداً من أحيائها.

كما لحقت أضرار بجسر يربط سكان بلدة صغيرة بباقي المناطق في الشمال الشرقي وغمرت المياه منطقة صناعية في نفس المنطقة عند الحدود مع جمهورية الدومينيكان.

وأكد الدفاع المدني أن إحصاء الأضرار لم يكتمل بعد بسبب صعوبة التنقل بين المناطق.

وتعد الفيضانات الناجمة عن الأمطار أمراً مألوفا في هايتي فيما يعاني هذا البلد من قلة الإمكانات وضعف البنية التحتية وعدم القدرة على مواجهة الكوارث.

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