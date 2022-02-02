مصرع خمسة أشخاص جراء انهيار منجم شرق الهند

نيودلهي-سانا

لقي خمسة أشخاص مصرعهم في انهيار منجم فحم مهجور وذلك خلال أعمال حفر غير قانونية شرق الهند.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن الشرطة الهندية قولها اليوم في بيان “إنه تم انتشال جثث أربع نساء ورجل بعد انهيار المنجم في منطقة دانباد وهي منطقة تعدين بولاية جارخاند شرق الهند” مشيرة إلى أن رجال الإنقاذ ما زالوا يبحثون عن آخرين قد يكونون محاصرين تحت الأنقاض.

يذكر أنه خلال العام الماضي لقي ستة عمال مناجم مصرعهم بعد أن حوصروا في منجم فحم مهجور انهار في ولاية ميغالايا شمال شرق الهند.

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