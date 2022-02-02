مقتل طالب وإصابة آخر بحادث إطلاق نار بولاية مينيسوتا الأمريكية

واشنطن-سانا

قتل طالب وأصيب آخر بجروح بحادث إطلاق نار خارج مدرسة للشباب من ذوي الاحتياجات الخاصة بولاية مينيسوتا الأمريكية.

ونقلت رويترز عن الشرطة المحلية قولها في بيان اليوم “وقع إطلاق النار بالقرب من المدخل الأمامي لمدرسة ساوث إديوكيشن في مدينة ريتشفيلد بالولاية حيث تم نقل الضحيتين وهما طالبان إلى مستشفى بالمنطقة حيث توفي أحدهما متأثراً بجروحه والآخر في حالة حرجة”.

وأشار البيان إلى أن إدارة الشرطة في وقت لاحق أصدرت بياناً قالت فيه إنه تم احتجاز اثنين من المشتبه بهم في إطلاق النار وتم ضبط مسدس حيث أصدرت السلطات أوامر تفتيش في عدة عناوين بالمدينة مع تواصل التحقيقات لكشف ملابسات ودوافع الحادث.

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