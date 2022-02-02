موسكو: كييف لم تنفذ خطوة واحدة من اتفاقات مينسك

نيويورك- سانا

جدد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا التأكيد أن السلطات الأوكرانية لم تنفذ اتفاقات مينسك لتسوية النزاع في منطقة دونباس شرقي أوكرانيا.

ونقلت وكالة تاس عن نيبينزيا قوله خلال مؤتمر صحفي اليوم مخصص لبداية رئاسة روسيا لمجلس الأمن الدولي “للأسف وعلى الرغم من التصريحات بأنها ملتزمة بالتسوية لم تتخذ السلطات الأوكرانية خطوة واحدة لتنفيذ التزاماتها بموجب اتفاقات مينسك”.

ودعا الدبلوماسي الروسي إلى وجوب تركيز اهتمام المجتمع الدولي على هذه القضية مشيراً إلى أن السلطات الأوكرانية تتحدث عن “استحالة تنفيذ اتفاقات مينسك” وهذا يعني أنها لن تقدم على ذلك.

ونفى المندوب الروسي بالأمم المتحدة “ربط المقترحات الروسية للضمانات الأمنية في أوروبا بالوضع في أوكرانيا مثلما يفعل شركاؤنا الغربيون” مضيفاً أن قضايا الأمن في أوروبا لا تقتصر على الوضع حول أوكرانيا فحسب.

وأشار نيبينزيا إلى أن الغرب يحاول تقديم روسيا على أنها طرف في اتفاقيات مينسك ويطالبها بتنفيذها بينما تخلو الاتفاقيات من أي ذكر لروسيا وكل الالتزامات تخص كييف ودونباس.

وطالب نيبينزيا مجدداً الأمريكيين بالتأثير على اتباعهم الأوكرانيين متهماً الرؤية الأمريكية حول الوضع في أوكرانيا بالمشوهة.