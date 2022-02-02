مقتل 8 أشخاص باعتداء جديد لطيران النظام التركي على شمال العراق

بغداد-سانا

أوقع اعتداء جديد لطيران النظام التركي على شمال العراقي اليوم ثمانية قتلى وعدداً من الجرحى.

ونقل موقع السومرية نيوز عن مصدر أمني عراقي قوله “إن ثمانية أشخاص قتلوا وأصيب عدد آخر في حصيلة أولية لقصف لطائرات تركية استهدفت مخيماً بمدينة مخمور شمال العراق بمحافظة أربيل”.

وكانت قوات النظام التركي قصفت بالمدفعية في آب الماضي مناطق عدة في محافظة دهوك شمال العراق ما أدى إلى نزوح عوائل عراقية ووقوع أضرار مادية كبيرة في ممتلكاتهم وذلك في إطار اعتداءات هذا النظام المستمرة والتي تشكل انتهاكاً واستباحة لسيادته بذريعة استهداف “حزب العمال الكردستاني”.