واشنطن تجدد تغطيتها لممارسات الاحتلال الإسرائيلي وترفض اعتبارها عنصرية

واشنطن-سانا

جددت الولايات المتحدة دعمها وتغطيتها لممارسات الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته بحق الفلسطينيين رافضة تقريراً حقوقياً يصف هذه الممارسات بالفصل العنصري.

ونقلت رويترز عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس قوله اليوم: إن بلاده ترفض رأي منظمة العفو الدولي التي تعتبر “أفعال الإسرائيليين” بحق الفلسطينيين تشكل “فصلاً عنصرياً” معتبراً أن تقارير وزارته “لم تستخدم مثل هذه المصطلحات مطلقاً”.

وكانت منظمة العفو الدولية دعت المجتمع الدولي إلى التحرك لوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين مشددة على ضرورة عدم اقتصار الردود الدولية على الإدانات وذلك في سياق تقرير للمنظمة بعنوان “نظام الفصل العنصري (ابرتهايد) الإسرائيلي ضد الفلسطينيين”.

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