رئيس غينيا بيساو: الوضع تحت السيطرة

بيساو-سانا

أعلن رئيس غينيا بيساو عمر سيسوكو امبالو أن الوضع في البلاد تحت السيطرة مشيراً إلى فشل محاولة انقلابية عليه.

ونقلت رويترز عن امبالو قوله في تسجيل مصور على صفحة الرئاسة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: إن “قوات الأمن تمكنت من وقف الهجوم” كاشفاً أن القتلى الذين سقطوا هم من قوات الأمن فقط ولم يصب أحد من الوزراء بأذى ولفت إلى أن قوات الأمن بدأت باعتقال عدد من الأشخاص الضالعين بالأحداث.

وفي وقت سابق اليوم شهدت العاصمة بيساو إطلاق نار كثيف قرب القصر الحكومي تزامناً مع اجتماع كان يحضره الرئيس امبالو وأعضاء من الحكومة حيث حاصر مسلحون مقر الحكومة وأطلقوا نيراناً كثيفة ما أسفر عن وقوع أضرار كبيرة بالمكان.

بدورها أدانت المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا “ايكواس” الهجوم في غينيا بيساو محملة الجيش مسؤولية الحفاظ على سلامة الرئيس امبالو والمسؤولين المحتجزين مشيرة إلى أنها تتابع بقلق بالغ تطورات الوضع في ذلك البلد.

ودعت الأمم المتحدة لوقف أعمال القتال في غينيا بيساو وقال نائب متحدث الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق في بيان: “يشعر الأمين العام بقلق عميق إزاء أنباء حول قتال عنيف في غينيا بيساو ويطالب بوقف فوري للقتال والاحترام الكامل للمؤسسات الديمقراطية في البلاد”.

وعانت غينيا بيساو ذات التاريخ السياسي المضطرب من انقلابات عسكرية عدة منذ حصولها على الاستقلال في عام 1964 كان آخرها في عام 2012.

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