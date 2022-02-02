فرقة (بهولا بانتشي) الهندية تواصل عروضها من مسرح دار الأسد باللاذقية

اللاذقية-سانا

في حفل فني جمع بين الموسيقى والرقص والغناء نقلت فرقة “بهولا بانتشي” القادمة من الهند جزءاً من تراث هذا البلد وفولكلورها المتنوع لتضع جمهور مسرح دار الأسد للثقافة باللاذقية أمام حالة متميزة من الغنى الثقافي والفني.

الحفل الذي أقيم بالتعاون بين المجلس الهندي للعلاقات الثقافية في سفارة جمهورية الهند بدمشق ووزارة الثقافة كجزء من احتفاليات الهند بيوم الجمهورية الـ73 والذكرى الـ75 لاستقلالها جاء كبطاقة تعريفية بالألوان المتنوعة في الثقافة الهندية والتي تشكل ولاية البنجاب نموذجاً لها.

وتميز الحفل بتقديم لوحة فنية بصرية جمعت بين الأدوات الموسيقية التقليدية والأزياء الشعبية من خلال رقصات عديدة ارتبطت بالمعتقدات والتقاليد الشعبية الريفية افتتحتها الفرقة بأداء رقصات عدة تعبر عن التراث الشعبي الهندي إضافة إلى تقديم عدد من الأغاني.

سفير الهند في دمشق ماهيندر سينغ كاينال عبر في كلمة له عن فخره بعمق العلاقات الثنائية التي تجمع بين سورية والهند في المجالات كافة والمجسدة لعلاقات ضاربة في القدم بين حضارتين عريقتين مؤكداً أن الهند تقف بثبات مع سورية وشعبها الصديق وستبقى ملتزمة بتقديم كل الدعم لها لتجاوز هذه الأزمة والمشاركة في عملية إعادة الاعمار.

ووجد السفير في هذا الحفل الذي قدم أيضاً في دار الأوبرا بدمشق وسيقدم أيضاً في حمص فرصة لإظهار الود المتبادل والمحبة للشعب السوري والتعريف بالثقافة الهندية وترك أثر إيجابي لتعزيز العلاقات الودية بين الشعبين والبلدين مشيراً إلى التحضير للعديد من الأنشطة والعروض الأخرى التي ستزور سورية إضافة إلى مهرجان السينما الهندية في الصيف في إطار مرحلة جديدة من تعزيز العلاقات الثقافية بين البلدين.

مدير الفرقة بارفيندر سينغ بانتشي أعرب عن سعادته وأعضاء الفرقة بالتواجد في سورية وتقديم مجموعة من العروض التي تمثل الثقافة والحياة الريفية في ولاية البنجاب الهندية منوهاً بالاهتمام والدعم والحب الذي لقيته الفرقة منذ وصولها إلى سورية وشعبها.

محافظ اللاذقية عامر اسماعيل هلال نوه في كلمة له خلال الحفل بأهمية الموسيقى والثقافة في تعزيز علاقات التعارف بين الشعوب وعمق ما يجمع الشعبين السوري والهندي من تنوع حضاري وغنى ثقافي وعلاقات وطيدة في المجالات كافة.

حضر الحفل أمين فرع اللاذقية لحزب البعث العربي الإشتراكي ورئيس مجلس المحافظة ومدير الثقافة.

وتعتبر فرقة بهولا بانتشي من أكثر فرق الرقص شعبية في شمال الهند وتتسم بأسلوب فريد مع الحفاظ على أساسيات الفلكلور في شبه القارة الهندية.

فاطمة ناصر