عاصفة ثلجية جديدة تجتاح مساحات واسعة من الولايات المتحدة

واشنطن – سانا

اجتاحت عاصفة ثلجية قوية اليوم مساحات واسعة من الولايات المتحدة مع تحذيرات من اشتدادها خلال الأيام المقبلة.

ونقلت وكالة اسوشيتد برس عن هيئة الأرصاد الجوية الوطنية قولها إن العاصفة الثلجية التي ضربت ولايات الجنوب وتحديداً ولاية تكساس وال باسو وكذلك أجزاء من الشمال الشرقي أدت إلى هطولات ثلجية كثيفة وانقطاع بعض الطرقات وقد تشهد بعض المناطق مزيجاً من الأمطار المتجمدة قبل أن تتحول إلى ثلوج.

بدوره أعلن حاكم ولاية تكساس غريغ ابوت عن استعداد الولاية لهذه العاصفة مشيراً إلى إمكانية إلغاء عدد من الرحلات الجوية إلى حين انجلاء العاصفة.

وتأتي هذه التوقعات بعد قرابة عام من عاصفة شتوية كارثية دمرت شبكة الكهرباء في تكساس وتسببت في مقتل المئات.