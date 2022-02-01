الصحة العالمية تحذر من التسرع بإعلان الانتصار على كورونا

جنيف-سانا

أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم أنه من المبكر جداً أن تعلن الدول انتصارها على وباء كورونا أو أن تتوقف عن محاولة القضاء على انتشار الفيروس.

ونقلت وكالة فرانس برس عن تيدرسو أدهانوم غيبرييسوس المدير العام للمنظمة قوله خلال مؤتمر صحفي إنه “من السابق لأوانه لأي دولة الاستسلام أو إعلان الانتصار على الفيروس” داعياً كل الدول إلى حماية سكانها من خلال اللجوء إلى كل الأدوات المتاحة وليس اللقاحات فقط.

وانتقد غيبرييسوس ترسخ بعض المفاهيم الخاطئة في بعض الدول مفادها أنه بسبب اللقاحات وكون المتحور أوميكرون أكثر قابلية للانتشار وأقل خطورة لن يكون ممكناً منع انتقال العدوى مؤكداً أن هذا الفيروس خطر وأن انتقال العدوى بشكل أكبر يعني المزيد من الوفيات.

وجاءت تصريحات غيبرييسوس في الوقت الذي تخطط فيه بعض الدول كالدنمارك لاستئناف حياة طبيعية بالكامل رغم تسجيل منظمة الصحة العالمية نحو 90 مليون إصابة جديدة بمتحور أوميكرون الذي رصد للمرة الأولى قبل عشرة أسابيع.