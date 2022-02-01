تكريم أكثر من 150 أسرة شهيد وجريح ضمن مهرجان (صنع في سورية)

دمشق-سانا

كرمت غرفة صناعة دمشق وريفها بالتعاون مع محافظة دمشق والسورية للتجارة اليوم أكثر من 150 أسرة شهيد وجريح حرب عبر تقديم قسائم شرائية وذلك خلال فعاليات الدورة الـ 132 من مهرجان التسوق الشهري “صنع في سورية” المقام في مدينة الجلاء الرياضية.

أمين سر غرفة صناعة دمشق محمد أكرم الحلاق أشار إلى أن تكريم ذوي الشهداء والجرحى يأتي ضمن الدور الاجتماعي الذي تسعى الغرفة لبلورته إضافة إلى دورها التجاري والاقتصادي مبيناً أن التكريم لا يقارن بالتضحيات التي قدمها الشهداء والجرحى من أجل صمود وانتصار سورية وبقاء عجلة الإنتاج واستمرار المصانع قائمة على مساحة الوطن.

بدوره عضو المكتب التنفيذي لمحافظة دمشق المحامي فيصل سرور بين أن المحافظة حريصة خلال كل دورات المهرجان على تكريم أكبر عدد ممكن من ذوي الشهداء وجرحى الحرب لافتاً إلى أن مشاركة السورية للتجارة بتقديم الدعم سيكون لها أثر في زيادة عدد الأسر المكرمة.

طلال قلعة جي عضو الغرفة ورئيس اللجنة المنظمة للمهرجان أوضح أن التكريم مستمر حتى نهاية المهرجان في السابع من الشهر الحالي لافتاً إلى أن النسخة الحالية من المهرجان تسعى لتسويق منتجات الحمضيات للمزارعين من أجل دعمهم واستمرارهم في الإنتاج.

أحمد سليمان